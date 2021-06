Juventus Women, Montemurro: "Qui per lottare ai livelli più alti in Europa e nel Mondo"

Attraverso i canali ufficiali arrivano le prime parole da tecnico della Juventus Women di Joe Montemurro: "A tutti i tifosi della Juventus in giro per il Mondo dico che sono orgoglioso di essere qui. Sono davvero felice e spero che potremo arrivare ai livelli che ci si aspetta da noi, i più alti in Europa e nel mondo".