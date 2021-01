Juventus Women, Tasselli verso l'addio. La attende il Napoli

Il portiere della Juventus Women Sabrina Tasselli si appresta a cambiare maglia per i prossimi sei mesi e lasciare il club bianconero dopo un anno e mezzo di militanza. Ad attendere la classe '90 è il Napoli femminile che si appresta a piazzare così un altro colpo per andare alla caccia della salvezza. A confermare l'addio è la stessa calciatrice con un post sul proprio profilo Instagram: "Cambiare non è mai facile, ma questa volta è stato proprio difficile.. Lasciare qualcosa che si avvicina alla perfezione è stata una scelta sofferta.. ma necessaria per la mia crescita professionale. Ho dato tutto quello che potevo in questo anno e mezzo, ho imparato tanto, dentro e fuori dal campo e molto di questo lo devo alle mie compagne di squadra.. È stato un onore e un privilegio aver fatto parte di questo gruppo, di questa squadra e di questa società".