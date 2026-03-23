Lehmann: "Lungo contratto col Como Women, ma non mi piaceva. L'Inghilterra è casa"

"A volte è frustrante il fatto che le persone non vedano il lavoro che faccio. Pensano che mi alleni e poi torni a casa a fare TikTok, ma non è assolutamente così. Sono molto professionale, voglio essere la migliore, e dopo l'allenamento controllo i miei numeri: se non ho dato il massimo, faccio dei giri extra per cercare di migliorare": parola di Alisha Lehmann che, come si legge sull'edizione on line de La Gazzetta dello Sport, attraverso una lunga intervista rilasciata alla a BBC Sport, ha risposto ai cosiddetti haters.

La giocatrice, tornata in Inghilterra al Leicester City, ha poi ripercorso - senza comunque dilungarsi eccessivamente - il suo biennio italiano diviso tra Juventus e Como Women: "Ho firmato un contratto a lungo termine con il Como, ma dopo un mese mi sono resa conto che non mi piaceva e volevo tornare in Inghilterra. Adoro stare qui, il calcio è migliore e l'Inghilterra mi sembra casa".