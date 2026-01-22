Ufficiale Alisha Lehmann lascia il Como Women e l'Italia. Firma con il Leicester City FC

Si conclude l'avventura di Alisha Lehmann al Como Women, con la calciatrice che passa ufficialmente al Leicester City FC: una scelta, quella maturata, che si lega a motivazioni personali e di vita della giocatrice.

Questa, la nota del club bianconero:

"F.C. Como Women comunica di aver raggiunto un accordo con il Leicester City FC per la cessione a titolo definitivo di Alisha Lehmann.

La decisione è frutto di una scelta legata a motivazioni personali e di vita dell’atleta, che ha espresso la volontà di tornare in Inghilterra, paese con cui mantiene un forte legame umano e professionale. “La mia decisione di tornare in Inghilterra è legata principalmente a una scelta personale e di vita. Ho vissuto lì per molti anni, è un paese in cui sono cresciuta sia come persona che come calciatrice, e che sento molto vicino a me. Il calcio femminile in Inghilterra rappresenta per me un contesto che conosco bene e in cui mi sento a casa” ha dichiarato Lehmann. “Nonostante l’esperienza al Como Women sia stata breve, porto con me tanti aspetti positivi: la possibilità di vivere in un luogo speciale e soprattutto il rapporto con le mie compagne. Le ragazze sono fantastiche e sono certa che questi rapporti resteranno nel tempo. Sono grata per i momenti condivisi e per i ricordi che abbiamo costruito insieme.”

La società ringrazia Alisha Lehmann per l’impegno e la professionalità dimostrati nei mesi trascorsi insieme, augurandole il meglio per il prosieguo della sua carriera".