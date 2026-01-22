Alisha Lehmann: "In Inghilterra mi sento a casa. Ma dal Como Women mi porto tante cose belle"

Come è emerso circa un'ora fa dalla nota ufficiale diffusa dal club, Alisha Lehmann ha salutato il Como Women, per fare ritorno in Inghilterra, e più precisamente al Leicester City FC. Ai canali ufficiali della società bianconera, è stata la stessa attaccante a spiegare le motivazioni che l'hanno portata a questa scelta.

Ecco le sue parole: "La mia decisione di tornare in Inghilterra è legata principalmente a una scelta personale e di vita. Ho vissuto lì per molti anni, è un paese in cui sono cresciuta sia come persona che come calciatrice, e che sento molto vicino a me. Il calcio femminile in Inghilterra rappresenta per me un contesto che conosco bene e in cui mi sento a casa. Nonostante l’esperienza al Como Women sia stata breve, porto con me tanti aspetti positivi: la possibilità di vivere in un luogo speciale e soprattutto il rapporto con le mie compagne. Le ragazze sono fantastiche e sono certa che questi rapporti resteranno nel tempo. Sono grata per i momenti condivisi e per i ricordi che abbiamo costruito insieme".

E come poi si legge dai profili del club inglese, Lehmann si è legata allo stesso con un contratto fino al 2028. "Alisha Lehmann signs for the Foxes until 2028!", scrive la società.