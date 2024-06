Ufficiale Milan, nuovo innesto in attacco: dal Leverkusen arriva la polacca Nikola Karczewska

Il Milan Women ha piazzato un altro colpo in vista per la prossima stagione tesserando la polacca classe '99 Karczewska. Questa la nota del club rossonero:

"AC Milan è lieto di comunicare di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Nikola Karczewska, a partire dal 1 luglio 2024.

L'attaccante polacca, nata a Varsavia nel 1999, dopo aver giocato per il Górnik Łęczna dove è stata capocannoniere del campionato, si trasferisce in Francia al FC Fleury, squadra per cui ha segnato 11 gol alla sua prima stagione, per poi approdare al Tottenham nella stagione 2022/23 e disputare successivamente la stagione appena terminata in prestito dagli Spurs al Bayer Leverkusen. In Germania ha realizzato 10 gol e servito 2 assist.

A livello internazionale, ha fatto il suo debutto con la nazionale maggiore nel giugno del 2019 nella partita Polonia-Slovacchia.

Nikola si unisce ora al Club rossonero con un contratto fino al 30 giugno 2026".