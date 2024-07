Ufficiale Napoli Femminile, colpo Martinovic per l'attacco: "Un orgoglio vestire questa maglia"

Il Napoli Femminile continua nella sua campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione e ha annunciato il tesseramento dell'esperta Melania Martinovic, classe '93, per l'attacco. La calciatrice vanta oltre 150 presenze e 50 reti in Serie A Femminile con le maglie - tra le altre - di Florentia, Sampdoria, Parma e Como.

Queste le parole della calciatrice: "Vestire la maglia del Napoli è motivo di grande orgoglio per me. Quando ho parlato con la dirigenza e il mister ho capito subito che Napoli sarebbe stata la piazza perfetta per iniziare una nuova avventura e mettermi in gioco. L'obiettivo è fare una grande stagione a livello personale ma soprattutto di squadra: ci sono giovani talenti interessanti che stanno crescendo sempre di più e spero che questo per loro possa essere l’anno decisivo. Da me troveranno sempre appoggio e spero di essere per loro una guida: la chiave sarà lavoro e sacrificio, supporto reciproco ma anche la serenità giusta per divertirci dentro e fuori dal campo. Sono a completa disposizione del mister e della squadra: il primo obiettivo è raggiungere la salvezza il prima possibile e poi non porci limiti. Quest’anno ritrovo una delle attaccanti più forti con cui abbia mai giocato, ci divertiremo lì davanti con Marija Banusic e punto a ritrovare la doppia cifra in campionato. Darò il massimo per questa maglia