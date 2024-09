Ufficiale Napoli Femminile, innesto d'esperienza in difesa: arriva la danese Sandvej

Colpo d’esperienza per la difesa del Napoli Femminile che ha annunciato l’arrivo della terzina mancina danese Sandvej, calciatrice dal curriculum internazionale importante che l’ha vista protagonista, oltre che con il Brondby in patria (tre campionato e quattro coppe nazionali) anche con le maglie del Perth Glory in Australia, Sand e FFC Francoforte in Germania, Birmingham in Inghilterra e infine Fleury e Dijon in Francia. Per lei inoltre ci sono 34 presenze, con un gol, con la maglia della nazionale. Questo il comunicato:

Inizia l'avventura con il Napoli Femminile per la danese Cecilie Sandvej, difensore classe '90 con tanta esperienza internazionale in Germania, Inghilterra e Francia oltre che con la Nazionale.

"Sono davvero felice di essere a Napoli. Credo che con la rinnovata struttura societaria si apra un nuovo capitolo per il calcio femminile in questa città e sono davvero entusiasta di prenderne parte. Questa squadra ha davvero tanto potenziale e non vedo l'ora di vedere questa stagione dove ci porterà.