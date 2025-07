TMW Juventus, rilancio per David dopo l'intrusione dell'Al-Qadisiyya: aumentata l'offerta

vedi letture

Dopo l'interesse emerso in queste ore da parte dei sauditi dell'Al-Qadisiyya, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com la Juventus ha aumentato l'offerta per entourage e giocatore. Partita aperta dunque nella corsa a Jonathan David e rilancio economico dei bianconeri per il canadese (la commissione per la Juve è inferiore a quella chiesta al club di Saudi Pro League).

Come vi abbiamo raccontato infatti in serata l'Al-Qadisiyya si è intromesso per la corsa a Jonathan David. Ieri e oggi ci sono stati contatti serrati con l'entourage del calciatore e con il canadese che si è liberato dal Lille. L'agente chiede 25 milioni di commissioni, il club saudita ha deciso di mettere David in cima alla lista garantendo fino a 15 milioni di commissioni e un maxi ingaggio al ragazzo.

Una notizia questa che riguarda indirettamente anche la Fiorentina. Adesso infatti Moise Kean è diventato la seconda opzione dell'Al-Qadisiyya per il reparto d'attacco, con i sauditi pronti a pagare la clausola e con uno stipendio da 12-13 milioni a stagione pronto per la punta attualmente alla Fiorentina pronto sul tavolo.