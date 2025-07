Ufficiale Caldiero Terme, finisce un'era: dopo nove anni è addio col ds Fabio Brutti

In casa Caldiero Terme finisce una vera e propria era. Il club veneto ha infatti annunciato l'addio con il direttore sportivo Brutti che da nove anni si occupava del mercato della società. Una lunga esperienza iniziata in Eccellenza e culminata con la promozione in Serie C nel 2023/24 seguita poi dall'amara retrocessione nell'ultima stagione. Questa la nota della società:

"Si separano le strade del Calcio Caldiero Terme e del Direttore Sportivo Fabio Brutti

Il Calcio Caldiero Terme comunica che, al termine della stagione sportiva 2024/2025, si è concluso il rapporto di collaborazione con il Direttore Sportivo Fabio Brutti.

La Società desidera ringraziare Fabio Brutti per il lavoro svolto con professionalità, dedizione e competenza nel corso del suo incarico, che ha contribuito nell’arco di nove stagioni alla crescita del Club fino allo storico raggiungimento dei professionisti.

A Fabio i migliori auguri per il proprio futuro personale e professionale".