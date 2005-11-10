Lazio, conferme dall'Inghilterra su Broja: richiesta d'informazioni per l'attaccante

Secondo le informazioni che arrivano dall'Inghilterra, la Lazio si è mossa su Armando Broja, attacante albanese del Burnley. C'è la prima richiesta di informazioni per il giocatore. Classe 2001, Broja è reduce da una stagione negativa con i clarets, nella quale ha realizzato appena un gol in 26 partite ed è retrocesso in Championship. Numeri impietosi in verità ormai da diversi anni, con l'unica stagione in doppia cifra nel 2020/21 quando era al Vitesse, in Olanda: in quella circostanza Broja segnò 11 reti in 34 partite.