Ufficiale Guidonia Montecelio, è Drago il nuovo portiere. Arriva dal SudTirol

Il classe 2001 si trasferisce a titolo definitivo e ha firmato un contratto pluriennale con i laziali

Il portiere Giacomo Drago saluta il SudTirol e questa volta a titolo definitivo dopo il prestito al Lumezzane nella passata stagione. Il classe 2001 infatti si è accordato, su base pluriennale, con il Guidonia Montecelio in Serie C.

La nota del Guidonia Montecelio sull'acquisto di Drago

Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica l’acquisizione, su base pluriennale, del portiere Giacomo Drago dalla società Fc Sudtirol.

Nato il 9 marzo 2001 a Genova, Drago, tra le altre, veste le maglie di Renate, Cremonese, Sudtirol e Lumezzane disputando campionati di Lega Pro e Serie B.

Il 25enne, già a disposizione del mister Giovanni Lopez, si unisce ad una rosa competitiva completando il reparto dei portieri. Da parte del presidente Mauro Fusano e di tutta la società rossoblù un caloroso benvenuto a Giacomo Drago.

La nota del SudTirol sulla cessione di Drago

L’FC Südtirol comunica di aver raggiunto un accordo con il Guidonia Montecelio per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Drago.

Drago era approdato all’FC Südtirol nell’estate del 2023, proveniente dal Renate. In biancorosso ha totalizzato complessivamente sei presenze, prima di trasferirsi in prestito alla Cremonese nella finestra di mercato di gennaio 2025. Nella passata stagione ha vestito, con la medesima formula, la maglia del Lumezzane in Serie C.

L’FC Südtirol ringrazia Giacomo Drago per l’impegno profuso e gli augura i migliori successi per il prosieguo della sua carriera.