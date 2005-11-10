Reggiana, grande colpo per l'attacco: dal Lecco arriva il croato Sipos
La Reggiana ha battuto la concorrenza del Cesena per il centravanti croato Sipos. Il club emiliano ha infatti annunciato l'arrivo del classe 2000 protagonista nell'ultimo biennio con la maglia del Lecco. Di seguito il comunicato della società reggiana:
AC Reggiana comunica di avere acquisito a titolo definitivo dal Lecco l’attaccante Leon Sipos, che firma in granata un contratto fino al 30 giugno 2028.
Croato, classe 2000, cresce nelle giovanili della Dinamo Zagabria dove realizza 6 gol in 15 presenze nella Youth League ed esordisce in Prima Squadra. Le esperienze con l’NK Istra e lo Spartaks anticipano il suo arrivo in Italia, dove gioca con le maglie di Catania, Fidelis Andria e Trento prima dell’arrivo a Lecco. In bluceleste, nelle passate due stagioni, mette insieme 74 presenze, 25 gol e 11 assist tra campionato, playoff e Coppa Italia.