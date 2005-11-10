Ufficiale AlbinoLeffe, tesserato un giovane portiere: Generali firma fino al 2028

Il portiere classe 2007 arriva dal Leon in Serie D e ha firmato un biennale con opzione di rinnovo per un altro anno al verificarsi di determinate condizioni

In casa AlbinoLeffe è arrivato un portiere giovane e di prospettiva che è stato protagonista nella scorsa stagione di Serie D. Si tratta del classe 2007 Generali che ha firmato un biennale.

La nota del club lombardo

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Filippo Generali, portiere classe 2007, che si legherà al club seriano con un contratto sino al 30 giugno 2028, con opzione di rinnovo automatico – al verificarsi di determinate condizioni – fino al 2029.

Nativo di Lugo (RA), Generali è cresciuto nei Settori Giovanili di Imolese, Faenza, Reggiana e Rimini, prima del debutto tra i grandi in maglia AC Leon, club brianzolo con cui – nella Stagione 2025/26 – ha messo a referto 33 presenze complessive nel girone B di Serie D, tra regular season (chiusa al quinto posto) e playoff.

Le prime parole di Generali in vista della nuova avventura

“Sarà il mio primo anno completo tra i pro: mi aspetta un’esperienza nuova, diversa, intrigante. Non vedo l’ora di aprire questo nuovo capitolo, di vivere un’avventura che possa regalarci e regalarmi grandi soddisfazioni – le prime parole in bluceleste di Filippo Generali -. Aspettative? Ho avuto modo di chiacchierare con Riccardo Bonfanti, che mi ha parlato benissimo di tutto l’ambiente AlbinoLeffe, dalle strutture alle persone, passando per la filosofia del club. Da giovane, peraltro, entrare a far parte di un club che da sempre è in grado di valorizzare il talento giovane è un qualcosa che fa estremamente piacere”.