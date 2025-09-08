Napoli Women, rinforzo tedesco per la porta: ha firmato Hornschuch
Sarah Hornschuch è una nuova calciatrice del Napoli Women. Lo comunica il club partenopeo con una nota sui propri profili social in cui si leggono anche le prime parole della giocatrice tedesca.
"Portiera tedesca nata a Hof il 7 agosto 1998, arriva al Napoli Women - con un contratto annuale - dopo due stagioni da protagonista in Germania. - si legge nel comunicato - Cresciuta calcisticamente nel Lipsia, nel 2023/24 ha conquistato la promozione in Bundesliga 1 con il FC Carl Zeiss Jena, mentre nella stagione successiva (2024/25) ha vinto il campionato di Bundesliga 2 con l’Union Berlino".
Queste le prime parole diHornschuch: “Sono molto entusiasta di unirmi al Napoli Women. È la mia prima esperienza all’estero e non vedo l’ora di giocare in un contesto internazionale e confrontarmi con le migliori squadre italiane. Voglio crescere sia a livello personale che sportivo, e aiutare il Napoli Women a raggiungere i suoi obiettivi.”