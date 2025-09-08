Ufficiale
Bari, è addio col giovane Akpa-Chukwu: l'attaccante ha risolto il suo contratto
Il Bari ha annunciato sui propri canali ufficiali la risoluzione del contratto dell’attaccante Akpa-Chukwu. Il classe 2005 era sbarcato in Puglia nel 2022 dall’Anversa e aveva esordito in Serie B nella stagione 2023/24 mettendo a segno anche un gol in due presenze. Poi le esperienze con la Primavera dell’Empoli (11 gare e due gol) e con il Novara in Serie C dove ha messo a segno una rete in sei presenze.
Questa la nota della società:
"SSC Bari rende noto che è stato trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava l'attaccante belga classe '05 Hemsley Akpa-Chukwu al club biancorosso. Ad Hemsley i migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non".
