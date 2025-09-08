Italia, ecco i quattro esclusi per la sfida di questa sera: Mattia Zaccagni va in tribuna
Sono 23 i calciatori convocati dal commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso per la sfida di questa sera contro Israele, partita valida per il gruppo I delle qualificazioni UEFA alla Coppa del Mondo 2026 che avrà inizio dalle 20.45. Rispetto alla sfida di Bergamo contro l'Estonia la novità è rappresentata dall'assenza di Mattia Zaccagni: l'attaccante della Lazio ieri a Coverciano non ha preso parte all'allenamento col resto del gruppo per i postumi di una botta rimediata venerdì allo Stadio di Bergamo, ha svolto solo lavoro in palestra e non è abile e arruolabile per il match di quest'oggi che si disputerà a Debrecen, in Ungheria.
Al posto di Zaccagni c'è in lista Daniel Maldini, trequartista dell'Atalanta che ha assistito dalla tribuna all'ultima gara. Gli altri tre esclusi sono gli stessi di venerdì: il portiere Marco Carnesecchi (Atalanta), il centrale di difesa Giovanni Leoni (Liverpool) e il centrocampista Giovanni Fabbian (Bologna). Ecco la lista completa dei convocati.
Portieri - Donnarumma, Meret, Vicario.
Difensori - Bellanova, Dimarco, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bastoni, Di Lorenzo, Mancini.
Centrocampisti - Locatelli, Rovella, Tonali, Frattesi, Orsolini, Barella.
Attaccanti - Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Pio Esposito, Maldini.
Gruppo I, la classifica
1) Norvegia 12 punti (4 gare, +11 differenza reti)
2) Israele 9 punti (4 gare, +5 differenza reti)
3) Italia 6 punti (3 gare, +4 differenza reti)
4) Estonia 3 punti (5 gare, -8 differenza reti)
5) Moldavia 0 punti (4 gare, -12 differenza reti)
Il programma di questo turno
Stasera alle 20.45 - Israele-Italia
Domani alle 20.45 - Norvegia-Moldavia
I prossimi turni
Settima giornata (11 ottobre)
Norvegia-Israele
Estonia-Italia
Ottava giornata (14 ottobre)
Estonia-Moldavia
Italia-Israele
Nona giornata (13 novembre)
Norvegia-Estonia
Moldavia-Italia
Decima giornata (16 novembre)
Israele-Moldavia
Italia-Norvegia
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.