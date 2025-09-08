Ufficiale Dopo l'addio al Bari Akpa-Chukwu riparte dal Belgio: ha firmato con il Seraing

Dopo l’addio al Bari, con la firma sulla risoluzione consensuale arrivata quest’oggi, per Hemsley Akpa-Chukwu c’è il ritorno in Belgio, sua terra natale. L’attaccante classe 2005 ha infatti firmato con il Seraing, club che milita in Challenger Pro League (l’equivalente della nostra Serie B). Questa la nota del club e le parole del direttore generale Lowy:

“L'RFC Seraing è lieto di annunciare l'arrivo di Hemsley Akpa-Chukwu , attaccante centrale ventenne (1m89), dall'SSC Bari. - si legge nel comunicato - L'attaccante ha firmato con il nostro club fino a giugno 2027”.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Hemsley Akpa Chukwu, un giovane attaccante belga che ha giocato per le nazionali Under 19, dall'SSC Bari. Dopo essere stato monitorato per diverse settimane, Hemsley incarna perfettamente il profilo che stiamo cercando e ha ampi margini di miglioramento. - spiega Roy Eliott Lowy - Già esperto in Serie B e C, è veloce, potente e ha un fiuto per il gol. Porterà presenza e dinamismo in area e completerà idealmente la nostra squadra. Hemsley è atteso al Pairay nei prossimi giorni e, con il suo arrivo, la nostra sessione di calciomercato si chiude. Bentornato a casa, Hemsley!"