Nasce la Roma Linaris y Corellis: campionesse affermate e giovani promesse per colmare il gap

Zidanes y Pavones era l’espressione utilizzata dal presidente Florentino Perez a inizio anni duemila durante il suo primo mandato alla guida del Real Madrid. Un’espressione che spiegava in due parole la nuova filosofia che voleva affiancare a campioni affermati (gli Zidanes) i giovani del vivaio madrileno (i Pavones) come negli anni ‘50 del novecento. Parafrasando quell’espressione (che non fu felicissima nella realizzazione) il nuovo corso della Roma potrebbe essere, in uno spagnolo maccheronico Linaris y Corellis: ovvero grandi campionesse come Elena Linari a cui affiancare ragazze cresciute nel vivaio giallorosso come appunto Alice Corelli.

Linari è il colpo del mercato invernale. Riportare dopo le esperienze con Atletico Madrid e Bordeaux la centrale classe ‘94 in Italia non era impresa semplice, soprattutto per i costi, ma il club giallorossso – grazie anche all’intervento dei vertici societari – ci è riuscito facendo firmare all’azzurra un contratto di due anni e mezzo che mette ben in chiaro le intenzioni future. Fare di Linari un pilastro del presente e del futuro attorno a cui costruire una squadra che possa finalmente competere con Juventus, Milan e Fiorentina per il titolo nazionale e l’accesso alla Women’s Champions League. Un colpo che ne fa presagire altri nel mercato estivo per colmare il gap ed essere finalmente protagoniste della prossima stagione.

Grandi campionesse, ma anche grandi promesse come si è visto in Coppa Italia dove l’allenatrice Bavagnoli ha schierato ben sei giocatrici cresciute nel vivaio: Heden Corrado (classe 2002) Emma Severini (2003) e Alice Corelli (2003) dal primo minuto, Serena Landa (2001), Elena Battistini (2003) e Alessandra Massa (2002 (quest’ultime debuttanti assolute) a gara in corso. Di queste ben tre sono andare a segno: Massa e Landa hanno infatti siglato un gol a testa (rispettivamente il quarto e quinto) mentre Corelli ha fatto ancora meglio segnando una doppietta. Per tutte e tre si tratta dei primi gol con la prima squadra.

Se si riuscirà a trovare la giusta quadra fra campionesse e promesse (a differenza di quanto fece quel Real di inizio secolo) la Roma potrà davvero sognare in grande.