Novità al Trofeo Gamper: Barcellona e Juventus si sfideranno anche al femminile

Dalla Spagna arrivano conferme, il Trofeo Gamper quest'anno si tingerà anche di rosa. La più classica delle amichevoli estive del Barcellona infatti vedrà i blaugrana sfidare la Juventus non solo al maschile, ma anche al femminile. Il 7 agosto infatti le campionesse d'Europa del Barça sfideranno le bianconere del neo tecnico Joe Montemurro, un modo per rinsaldare l'alleanza fra i due club - impegnati nello scontro contro la UEFA per via della Superlega - e dare maggiore visibilità anche al calcio femminile.