Ufficiale Parma Femminile, ecco l'erede di Colantuono in panchina: ha firmato Valenti

Il Parma ha annunciato l'arrivo del nuovo allenatore per le Women. Dopo la separazione con Colantuono, il club Ducale ha trovato l'accordo con Giovanni Valenti. Di seguito la nota della società:

"Il Parma Calcio dà il benvenuto a Giovanni Valenti, nuovo allenatore della Prima Squadra Femminile, che guiderà le gialloblu nel prossimo campionato di Serie A Femminile. Nel corso della sua carriera, Valenti ha maturato esperienze significative nei Settori Giovanili maschili di club di primo piano come Milan, Juventus e Brescia, oltre ad aver ricoperto il ruolo di vice allenatore delle Nazionali maschili U19 e U20. Nella stagione 2021/22 ha allenato l’U18 del Parma Calcio, un'esperienza che gli ha permesso di entrare già in contatto con il mondo gialloblu.

Nella scorsa stagione ha guidato il Brescia Calcio Femminile in Serie B. In precedenza aveva vissuto un’esperienza internazionale alla guida del Brera Strumica, squadra maschile della massima serie macedone. Insieme a lui entra a far parte dello staff tecnico anche Michele Cavalli come allenatore in seconda. Il Club accoglie in gialloblu Giovanni Valenti e il suo staff con l’augurio di buon lavoro".