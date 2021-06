Parma, Sicuri convocata allo stage dell'Italia U15 femminile: prima crociata di sempre in azzurro

vedi letture

Ha di che festeggiare il Parma, non solo per la parte di calcio maschile e il ritorno in gialloblù di Gianluigi Buffon, ma anche per la parte femminile.

La baby Marta Sicuri, infatti, è stata convocata allo stage dell’Italia Under 15 Femminile, che si terrà a Tirrenia dall'8 al 12 luglio: la centrocampista classe 2006 è la prima crociata nella storia del club a vestire la maglia azzurra.

Questa la nota del Parma: