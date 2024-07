Ufficiale Pastrenge annuncia l'addio al Como Women dopo 3 anni: "È stato un viaggio incredibile"

Dopo tre stagioni in cui ha collezionato 73 presenze segnando quattro gol per la centrocampista Lucia Pastrenge è arrivato il momento di dire addio al Como Women. La classe 2002, che ha contribuito alla promozione in Serie A e a due salvezze consecutive, farà dunque ritorno all'Inter - che ne detiene il cartellino - che poi deciderà se tenerla o mandarla ancora a crescere altrove. Di seguito il saluto della calciatrice a una piazza che l'ha accolta e fatta crescere come giocatrice e come persona:

"Eccomi qui caro Como è stato un viaggio incredibile. Difficile mettere per iscritto quello che sei stato e hai significato per me, ma ci proverò con il cuore in mano e con la mente che ripercorre questi magnifici anni.

Sono arrivata a Como tre anni fa, una ragazzina che usciva dalle giovanili e si inoltrava nel "mondo delle grandi" con tanti tantissimi punti interrogativi ma con la voglia matta di iniziare una nuova avventura, mai mi sarei immaginata un viaggio così bello, realizzando uno dei miei più grandi sogni: arrivare in serie A, con una cavalcata inimmaginabile per poi rimanerci per due anni consecutivi in un modo unico e speciale. Ricordi indelebili che mi porto con me, tra cui il mio primo gol con questa maglia, indimenticabile.

Il primo grazie che mi sento di dire è alle mie compagne, mi avete presa per mano accompagnata, aiutata, rimproverata e mi avete fatta crescere ma soprattutto mi avete reso la persona che sono ora e di questo ne sono grata. Abbiamo gioito, pianto, sofferto ma ci siamo soprattutto tanto divertite, mai mi scorderò dei sorrisi che ho condiviso con ognuna di voi.

In particolare, una menzione speciale alle mie compagne che sono rimaste con me durante ogni stagione con cui ho condiviso questi tre anni, persone magnifiche prima che calciatrice, che fanno parte della mia vita con cui ho stretto legami indissolubili che mi porto nel cuore, grazie vi voglio bene.

Ringrazio gli allenatori, gli staff, i dirigenti, i fisioterapisti, il mitico Baffo, i dottori e la società tra cui il presidente, il direttore e tutti i collaboratori, per avermi dato l'opportunità di entrare in questa famiglia, perché la caratteristica fondamentale di Como è proprio questa: essere una famiglia, un ambiente dove vivi il calcio ma con il sorriso. Mi auguro con tutto il cuore che questa cosa non cambi mai.

Con la speranza di aver restituito anche solo un briciolo di ciò che mi hai lasciato e di essere riuscita ad onorare questa maglia, grazie Como Women, ti porto nel cuore. Una promozione, due salvezze. Con affetto e tantissima gratitudine. La tua Lucia".