Paura per Di Guglielmo in Bay FC-Washington Spirit. La terzina rassicura sulle sue condizioni

Nel ‘derby italiano’ andato in scena fra il Bay FC di Cristiana Girelli e il Washington Spirit di Lucia Di Guglielmo e Sofia Cantore, vinto dalle prime per 2-0, ci sono stati attimi di paura per la terzina azzurra che in questi giorni – al pari delle compagne – sarà a Coverciano per preparare le sfide dell’Italia contro Serbia e Danimarca.

Nel finale di primo tempo infatti c’è stato un violento scontro aereo fra la stessa Di Guglielmo e l’avversaria Tara Rudd con la prima che ha avuto la peggio venendo costretta a lasciare il campo alla compagna Paige Metayer. Per la terzina italiana si è trattato di un brutto colpo che ha necessitato anche di qualche punto come svelato dalla calciatrice sui propri canali social: “Tre punti, clean sheet e pochi punti in testa per un weekend speciale nella West Coast! Ottimo lavoro ragazze”.

Per Di Guglielmo, e per il ct Andrea Soncin, dunque solo un po' di spavento, ma nulla che possa far temere per la sua presenza in Nazionale in vista di due gare decisive per la corsa al Mondiale del 2027 in Brasile.