Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Dopo l'addio alla Roma è arrivata anche l'ufficialità della nuova squadra di Lucia Di Guglielmo. La calciatrice classe '97 è una nuova giocatrice dei Washington Spirit, squadra dove milita un'altra italiana, Sofia Cantore.
