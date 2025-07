Ufficiale Lumezzane, arriva Luigi Caccavo dall'Ascoli. Contratto fino al giugno 2027

FC Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Luigi Caccavo a titolo definitivo dall’Ascoli Calcio con contratto fino al 30 giugno 2027.

Attaccante classe 2005 nato a Bari si è formato nel Settore Giovanile del Monza prima e del Torino poi da cui è poi stato ceduto in prestito per le prime esperienze nei professionisti nella stagione 2023/24 quando ha vestito la maglia della Pergolettese nei primi sei mesi della stagione per complessive quattordici presenze passando a gennaio al Trento con cui gioca undici partite. Nell’estate del 2024 viene acquistato dall’Ascoli con cui resta sei mesi scendendo in campo in sedici partite andando a segno una volta, venendo poi ceduto in prestito al Caldiero Terme a gennaio con cui in tredici presenze segna una rete.

“Caccavo è una punta giovane che ha un potenziale importante – dichiara il direttore sportivo Simone Pesce – nelle ultime due stagioni l’abbiamo potuta vedere all’opera da vicino giocando nel nostro girone e riteniamo abbia le caratteristiche giuste per il calcio proposto da Paci”.