Rivoluzione Juventus Women: Montemurro e colpi internazionali per competere in Europa

Se non è la fine di un’era poco ci manca. La Juventus Women dopo il quarto titolo consecutivo, con tanto di record viste le 22 vittorie in altrettante gare, si appresta a voltare pagina salutando diverse protagoniste degli anni vincenti per provare ad alzare l’asticella anche in campo Europeo dopo il dominio in patria.

Nei giorni a cavallo dell’ultima giornata di campionato hanno infatti salutato diverse calciatrici come i portieri Laura Giuliani - che dovrebbe andare a rinforzare le rivali del Milan - Doris Bacic e l’esterna d’attacco Maria Alves. A queste si è aggiunto l’addio dell’artefice di un quadriennio di vittorie come l’allenatrice Rita Guarino: 111 le gare di cui 92 vinte con 339 gol segnati, una media di più di 3 a partita, appena 66 subiti. Numeri che si sono tramutati in trofei: quattro scudetti, una Coppa Italia nel 2019 e due Supercoppe Italiane, di cui l'ultima vinta quest'anno.

Le uscite però non finiscono qui perché altre due colonne della squadra bianconera sembrano avere le valigie in mano: la centrocampista Aurora Galli e l’attaccante Barbara Bonansea. La prima è corteggiata dall’Everton, mentre la seconda potrebbe andare all’estero dopo aver deciso di affidarsi a Mino Raiola come agente.

In entrata si aspetta prima di tutto la nomina del nuovo allenatore che dovrebbe essere l’italo-australiano Joe Montemurro, fresco d’addio all’Arsenal e che le sirene della Juventus avrebbero strappato alla volontà di prendersi un anno sabbatico. Per lui è pronto un biennale con l’obiettivo di alzare l’asticella nella nuova Women’s Champions League con le bianconere che dovranno almeno arrivare alla fase ai gironi. Poi arriveranno anche i colpi con almeno due portieri – una potrebbe essere Francesca Durante dell’Hellas Verona, ma di proprietà della Fiorentina e innesti mirati in ogni zona del campo. In attacco soprattutto dove radio mercato parla di un grande colpo internazionale per alzare il livello. I nomi? Quelli delle svedesi Fridolina Rolfo del Wolfsburg e Kosovare Asllani del Real Madrid. Infine il club bianconero starebbe impostando con la Roma uno scambio di prestiti sempre in attacco: Agnese Bonfantini a Torino e Benedetta Glionna nella Capitale.