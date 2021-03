Roma femminile, Serturini: "Juve? Si parte dallo 0-0. Trasformiamo l'inesperienza in coraggio"

In vista della sfida di domani contro la Juventus Women, l’attaccante della Roma femminile Annamaria Serturini ha parlato dalle colonne di Tuttosport spiegando di volersi prendere una rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa arrivata nei supplementari: “Nella prima parte di stagione abbiamo perso tanti punti, ma è inutile guardare al passato. Le giocatrici e il potenziale sono gli stessi di inizio campionato, ma adesso ci sono maggiore sintonia di gruppo e più consapevolezza nei nostri mezzi. Se in campionato l’obiettivo è quello di lottare per portare a casa più punti possibili e per questo la Coppa diventa un nostro obiettivo che possiamo provare ad avvicinare sfruttando il momento positivo che stiamo vivendo. Si parte sullo 0-0 e finché abbiamo la palla noi loro non possono segnare. Stiamo lavorando su dettagli e sull’atteggiamento, dobbiamo scendere in campo con tranquillità e dobbiamo tradurre la nostra inesperienza rispetto alla Juve in coraggio e sfrontatezza. - continua Serturini parlando poi della Nazionale – La ct Bertolini è stata fondamentale nel mio percorso di crescita e ho avuto la fortuna di ritrovarla con l’Italia. Dopo avermi fatto esordire in A mi ha fatto esordire anche con la maglia azzurra su un palcoscenico come il Mondiale di Francia. Europeo? Mi piacerebbe tantissimo, ma sono molto scaramantica e sono abituata a vivere partita dopo partita”.