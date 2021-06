Roma femminile, sfida al PSG per la centrocampista Van Egmond del West Ham

vedi letture

La Roma femminile è intenzionata a piazzare un grande colpo di mercato per rinforzare il proprio centrocampo nella prossima stagione. Secondo quanto riferito da ESPN infatti il club giallorosso sarebbe pronto a sfidare il Paris Saint-Germain per Emily Van Egmond, classe ‘93 in forza al West Ham e colonna della nazionale australiana (97 presenze e 23 reti). La centrocampista vanta una lunghissima militanza negli Stati Uniti, dove ha vestito le maglie di Seattle Reign, Chicago Red Stars e Orlando Pride, oltre che in Europa - Fortuna Hjorring, Francoforte, Wolfsburg e appunto West Ham – e in patria. Si tratterebbe di un innesto di qualità e fisicità per il centrocampo di Spugna per alzare ulteriormente l’asticella in campionato.