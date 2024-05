Ufficiale Roma, Korpela saluta dopo una stagione: "Sempre nel mio cuore, non vi dimenticherò"

Dopo una sola stagione, in cui ha difeso i pali della porta in 12 occasioni nelle varie competizioni, Tinja-Riikka Korpela ha annunciato il suo addio alla Roma. La portiera classe '86 non rinnoverà dunque il suo contratto con le giallorosse, con cui ha vinto Scudetto e Coppa Italia, e andrà alla caccia di un'altra avventura.

La finlandese ha voluto salutare la piazza con un messaggio sui suoi social: "Mi sono subito innamorato di questa città e di questo club, l'AS Roma resterà per sempre nel mio cuore. Sono così incredibilmente grato per il tempo trascorso qui, per tutti i ricordi meravigliosi e soprattutto per tutte le belle persone che ho incontrato, non ti dimenticherò mai!! Grazie ai miei compagni di squadra, allenatori e altro staff, voi ragazzi siete diventati molto importanti e speciali per me e mi avete reso un giocatore e una persona migliore Grazie, adorabili tifosi dell'AS Roma, vi amo e ho sempre voluto darvi il massimo".