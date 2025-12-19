Boniek: "Con la Juve non è decisiva ma se vincesse la Roma tornerebbe a sognare"

Juventus-Roma non è una sfida ancora decisiva per i quartieri alti della classifica. Almeno secondo Zbigniew Boniek. Il doppio ex della sfida dell'Allianz Stadium, ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "È ancora presto - ha esordito - non siamo neanche alla fine del girone d’andata. Certo, la Juventus ha bisogno di vincere per rientrare in una serie di discorsi e non rimanere staccata.

Da quando c’è Spalletti mi sembra che si lavori meglio, anche a livello di concentrazione e applicazione. Da inizio anno, però, non ho ancora mai visto giocare la Juventus davvero bene, anche se quella bianconera resta una squadra sempre difficile da affrontare".

Il discorso potrebbe cambiare in caso di eventuale successo dei giallorossi di Gasperini a Torino: "Beh, allora a Roma si riprenderebbe a sognare davvero - ha proseguito -. Anche perché Gasperini metterebbe un solco tra sé e la Juve, con sette punti di distanza. Il segreto della Roma è Gasperini, uno puro, che ti parla in faccia. Io anche da giocatore preferivo sempre quelli così rispetto a quelli che ti sorridevano e poi ti parlavano alle spalle. I giocatori queste cose le apprezzano - ha concluso Boniek -. E alla fine sono cose che pesano...".