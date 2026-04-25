Roma, Rossettini dopo la vittoria con la Juve: "Con loro un conto aperto da inizio stagione"

Luca Rossettini, tecnico della Roma femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria con la Juventus:

Una vittoria importantissima, una vittoria voluta. Che significato ha?

"Era quello che volevamo. Con la Juventus avevamo un conto aperto da inizio stagione. Penso che oggi la crescita della squadra sia sotto gli occhi di tutti: abbiamo provato a imporre fin dall'inizio il nostro gioco contro una squadra fortissima. Il gol è stato la ciliegina sulla torta.

Le occasioni che abbiamo avuto dopo lasciano un po' il rammarico, per la possibilità di chiudere la partita, ma questa è la storia della nostra stagione: grande cuore, sofferenza, grande voglia di andare oltre l'ostacolo quando il momento è difficile. Questo dimostra che i nostri valori sono vicini a quelli delle altre. Difficilmente ci è capitato di vincere tanto a poco, con più di due gol di scarto, e questo dà ulteriore merito al lavoro di queste ragazze, che è stato straordinario".

Questo successo con la Juventus fa sicuramente capire la crescita che c'è stata, visto che i precedenti scontri erano finiti con una sconfitta e poi con un pareggio. Mentre oggi finalmente portiamo a casa i 3 punti.

"Sono delle giocatrici che hanno compiuto un percorso straordinario. Se oggi volessi segnalare qualche migliore in campo, non saprei da chi iniziare, però oltre al miglioramento delle singole c'è la crescita di una squadra, di un collettivo che ha imparato tante cose durante questa stagione: ha costruito qualcosa di importante, ha imparato a giocare sull'entusiasmo, a soffrire, a essere cinico, a tenere duro negli ultimi minuti, come ci è capitato tante volte, a Milano come oggi.

Devo dire che sono orgoglioso di queste ragazze, perché danno grande soddisfazione, si mettono a disposizione e vanno sempre forte. C'è ancora da fare tanto, c'è da crescere, c'è grande margine, e questo è qualcosa che ci stimola ad andare avanti nel nostro lavoro quotidiano".