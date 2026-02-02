Ufficiale
Roma, arriva un rinforzo in mezzo al campo dal Tottenham: ecco Csiki in prestito
TUTTO mercato WEB
L'AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Anna Csiki dal Tottenham Hotspur Football Club Women.
Centrocampista, Anna arriva in prestito fino a fine stagione. Si tratta della prima calciatrice di nazionalità ungherese nella storia della Roma Women.
Cresciuta nel settore giovanile del Ferencvaros, ha poi giocato in Svezia con le maglie del Kopparbergs/Goteborg e dell'Hacken. Nel 2024 è passata al Tottenham e l'anno dopo ha indossato i colori del West Ham.
Nazionale ungherese, ha giocato in tutte le selezioni giovanili del proprio Paese. Con la rappresentativa maggiore ha collezionato 53 presenze, andando a segno 8 volte.
Csiki vestirà la maglia numero 8.
Articoli correlati
Altre notizie Calcio femminile
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato live!
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile