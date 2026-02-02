Ufficiale Roma, arriva un rinforzo in mezzo al campo dal Tottenham: ecco Csiki in prestito

L'AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Anna Csiki dal Tottenham Hotspur Football Club Women.

Centrocampista, Anna arriva in prestito fino a fine stagione. Si tratta della prima calciatrice di nazionalità ungherese nella storia della Roma Women.

Cresciuta nel settore giovanile del Ferencvaros, ha poi giocato in Svezia con le maglie del Kopparbergs/Goteborg e dell'Hacken. Nel 2024 è passata al Tottenham e l'anno dopo ha indossato i colori del West Ham.

Nazionale ungherese, ha giocato in tutte le selezioni giovanili del proprio Paese. Con la rappresentativa maggiore ha collezionato 53 presenze, andando a segno 8 volte.

Csiki vestirà la maglia numero 8.