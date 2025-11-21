Roma Women, intervento al menisco mediale per Emilie Haavi. Il report medico
TUTTO mercato WEB
Report medico da parte della Roma Women. Ecco la nota ufficiale del club capitolino:
Nella giornata di giovedì 20 Emilie Haavi è stata sottoposta ad intervento chirurgico al menisco mediale del ginocchio destro. L’intervento, effettuato dal Prof. Georg Ahlbäumer presso la Klinik Gut di St. Moritz, si è concluso con successo. Nei prossimi giorni la calciatrice comincerà la fase riabilitativa.
Secondo quanto riportato da Il Romanista l'attaccante norvegese, infortunatasi durante il primo tempo della sfida di Women's Champions League contro il Valerenga, dovrà rimanere ferma per circa tre mesi.
Altre notizie Calcio femminile
Editoriale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Le più lette
2 Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile