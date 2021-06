Sampdoria, Ferrero vicino all'acquisto del titolo sportivo della Florentia San Gimignano

La Sampdoria è vicina all'acquisto del titolo sportivo della Florentia San Gimignano per avere, per la prima volta nella sua storia, una squadra femminile in Serie A. La trattativa è ai dettagli e venerdì potrebbe arrivare l'annuncio in conferenza stampa. Manca da capire se verrà dato l'ok all'acquisto di un club toscano da parte di una società ligure. Se dovesse andare in porto l'affare, la Florentia non scomparirebbe ma sarebbe costretta a ripartire dalla Serie C. A riportarlo è il TGR Rai Toscana.