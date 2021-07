Sampdoria Women, inizia la stagione. Oggi la squadra partirà per il ritiro a Saint-Vincent

L'avventura della Sampdoria Women è ufficialmente partita. La squadra blucerchiata guidata da Antonio Cincotta si è infatti radunata a Bogliasco in questi giorni per le visite mediche e i test fisici prima della partenza di oggi per Saint-Vincent che durerà due settimane. Nella rosa, ancora in via di definizione, ci sono molti volti noti della Florentia San Gimignano, da cui il club ligure ha acquistato il titolo sportivo, come Amanda Tampieri, Giulia Bursi, Elena Pisani, Cecila Re e Melissa Toomey. A queste si aggiungono le giovani scuola Juventus Michela Giordano, Paola Boglioni, Kristin Carrer e Letizia Musolino, mentre dal Milan sono arrivate Giorgia Spinelli e Federica Rizza. Presente anche il difensore Deborah Novellino, ex Pink Bari, mentre in attacco ci sono l'ex Inter Stefania Tarenzi e Ana Lucia Martinez.