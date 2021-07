Sampdoria Women, Osti annuncia: "Mister Cincotta sarà il nuovo allenatore"

Presente in conferenza stampa anche Carlo Osti. Il dirigente blucerchiato si è soffermato sul nuovo ruolo che andrà a ricoprire: "Sono orgoglioso e contento di iniziare. Mi occuperò come sempre di prima squadra dove ci sarà bisogno del contributo di tutti. Mi occuperò della squadra femminile di cui annunciamo l'allenatore che sarà mister Cincotta. Ringrazio il presidente per questo ruolo che mi dà grandissimi stimoli. Sono curioso che cominci la stagione perché ci sarà modo di lavorare su più campi".