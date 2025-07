Ufficiale Sassuolo Femminile, Gallazzi lascia la Roma: passa a titolo definitivo in neroverde

È attraverso una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Sassuolo Femminile "comunica il riscatto a titolo definitivo, dalla AS Roma, delle prestazioni sportive della calciatrice Valentina Gallazzi.

La classe 2003, centrocampista dinamica e di grande qualità, ha saputo imporsi fin dalla sua prima stagione in neroverde. Arrivata in prestito dalla Roma nel luglio 2024, Gallazzi ha collezionato 14 presenze in campionato e realizzato 2 gol. Proseguirà il suo percorso in neroverde, con l’obiettivo di continuare a crescere e contribuire allo sviluppo del progetto".

Alla firma, hanno fatto seguito le parole della calciatrice, sempre riprese dai canali ufficiali del club neroverde: "Sapere che il Club ha deciso di puntare su di me mi riempie di orgoglio e mi dà ancora più motivazione per ricambiarne la fiducia ogni giorno, in campo. Ricordo ancora l’emozione della prima partita con questa maglia! Scendere in campo da titolare alla prima giornata, contro un avversario di livello e la tribuna piena. Ora ci aspettano nuove sfide, e non vedo l’ora di affrontarle con questi colori addosso. Insieme possiamo fare grandi cose".