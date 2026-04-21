Schroffenegger: "Dopo il collasso polmonare ho temuto di dover smettere. Ma ora sono qui"

Riconoscimento importante per la nostra Katja Schroffenegger, insignita del premio “Giuseppe Pinna – Valori dello Sport”. L’edizione 2026 del premio ha voluto consacrare due simboli del calcio italiano che hanno saputo incarnare i valori più autentici dello sport, dentro e fuori dal campo. Insieme al portiere della Ternana Women – già vincitrice di una Frauen-Bundesliga e di un campionato di Serie B – il premio “Giuseppe Pinna – Valori dello Sport” è stato consegnato anche a Valentina Giacinti, attaccante del Como 1907, della Nazionale italiana e inserita nella Hall of Fame del calcio italiano.

“Questo premio ha per me un valore speciale, perché racchiude anni di lavoro spesso silenzioso – ha raccontato dal palco Katja Schroffenegger –. L’anno scorso, mentre recuperavo dalla lesione al tendine d’Achille, durante il secondo allenamento ho avuto un collasso polmonare improvviso. Sono stata operata due volte ed è stato un momento molto difficile. In tanti pensavano che, a 34 anni, tra infortunio e complicazioni, il mio percorso nel calcio fosse finito”.

Tanta determinazione e perseveranza per il portiere della Ternana Women oggi impegnata insieme alle compagne nella corsa alla salvezza in A che riprenderà domenica al “Moreno Gubbiotti” contro la Fiorentina: “Sono invece tornata in campo dopo tre mesi e mezzo: qualcosa che ha dello straordinario e che è stato possibile grazie al lavoro di un intero team. Faccio il portiere, è vero, ma dietro ogni prestazione c’è sempre un gruppo: compagne di squadra e tutte le persone che lavorano dietro le quinte. È qualcosa che spesso si dimentica, ma che non va mai dato per scontato”. Da qui il messaggio di speranza: “Oggi sono felice di essere tornata e di poter dare un messaggio a chi sta vivendo un momento difficile: anche quando sembra impossibile, si può ripartire. Essere qui a ricevere questo premio è la dimostrazione che non bisogna mai smettere di crederci”.

La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina al Janna ‘e Sole Resort di Budoni in Sardegna, in occasione della presentazione della 29ª edizione del Torneo Manlio Selis, manifestazione di calcio giovanile Under 14 in programma in Gallura dal 30 aprile al 3 maggio.

Nel corso della mattinata sono stati premiati anche altri protagonisti del mondo del calcio e dello sport: Emilie Bosshard Haavi (Roma), Alessio Tacchinardi e Michele Padovano, Luca Mazzitelli (Cagliari), Marco Nosotti e Francesco Cosatti (Sky Sport) e Francesca Benvenuti (Sport Mediaset). Riconoscimenti anche per l’Espanyol de Barcellona e Milton Soccer per i rispettivi settori giovanili.