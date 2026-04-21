Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Schroffenegger: "Dopo il collasso polmonare ho temuto di dover smettere. Ma ora sono qui"

Schroffenegger: "Dopo il collasso polmonare ho temuto di dover smettere. Ma ora sono qui"
Tommaso Maschio
Oggi alle 10:17Calcio femminile
Tommaso Maschio

Riconoscimento importante per la nostra Katja Schroffenegger, insignita del premio “Giuseppe Pinna – Valori dello Sport”. L’edizione 2026 del premio ha voluto consacrare due simboli del calcio italiano che hanno saputo incarnare i valori più autentici dello sport, dentro e fuori dal campo. Insieme al portiere della Ternana Women – già vincitrice di una Frauen-Bundesliga e di un campionato di Serie B – il premio “Giuseppe Pinna – Valori dello Sport” è stato consegnato anche a Valentina Giacinti, attaccante del Como 1907, della Nazionale italiana e inserita nella Hall of Fame del calcio italiano.

“Questo premio ha per me un valore speciale, perché racchiude anni di lavoro spesso silenzioso – ha raccontato dal palco Katja Schroffenegger –. L’anno scorso, mentre recuperavo dalla lesione al tendine d’Achille, durante il secondo allenamento ho avuto un collasso polmonare improvviso. Sono stata operata due volte ed è stato un momento molto difficile. In tanti pensavano che, a 34 anni, tra infortunio e complicazioni, il mio percorso nel calcio fosse finito”.

Tanta determinazione e perseveranza per il portiere della Ternana Women oggi impegnata insieme alle compagne nella corsa alla salvezza in A che riprenderà domenica al “Moreno Gubbiotti” contro la Fiorentina: “Sono invece tornata in campo dopo tre mesi e mezzo: qualcosa che ha dello straordinario e che è stato possibile grazie al lavoro di un intero team. Faccio il portiere, è vero, ma dietro ogni prestazione c’è sempre un gruppo: compagne di squadra e tutte le persone che lavorano dietro le quinte. È qualcosa che spesso si dimentica, ma che non va mai dato per scontato”. Da qui il messaggio di speranza: “Oggi sono felice di essere tornata e di poter dare un messaggio a chi sta vivendo un momento difficile: anche quando sembra impossibile, si può ripartire. Essere qui a ricevere questo premio è la dimostrazione che non bisogna mai smettere di crederci”.

La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina al Janna ‘e Sole Resort di Budoni in Sardegna, in occasione della presentazione della 29ª edizione del Torneo Manlio Selis, manifestazione di calcio giovanile Under 14 in programma in Gallura dal 30 aprile al 3 maggio.

Nel corso della mattinata sono stati premiati anche altri protagonisti del mondo del calcio e dello sport: Emilie Bosshard Haavi (Roma), Alessio Tacchinardi e Michele Padovano, Luca Mazzitelli (Cagliari), Marco Nosotti e Francesco Cosatti (Sky Sport) e Francesca Benvenuti (Sport Mediaset). Riconoscimenti anche per l’Espanyol de Barcellona e Milton Soccer per i rispettivi settori giovanili.

Articoli correlati
Ternana, Schroffenegger firma fino a fine stagione: "Crederci sempre, mai mollare"... Ternana, Schroffenegger firma fino a fine stagione: "Crederci sempre, mai mollare"
Como Women, ceduta Katja Schroffenegger a titolo definitivo alla Ternana Como Women, ceduta Katja Schroffenegger a titolo definitivo alla Ternana
Como Women, intervento al tendine per Schroffenegger: la nota del club lariano Como Women, intervento al tendine per Schroffenegger: la nota del club lariano
Altre notizie Calcio femminile
Schroffenegger: "Dopo il collasso polmonare ho temuto di dover smettere. Ma ora sono... Schroffenegger: "Dopo il collasso polmonare ho temuto di dover smettere. Ma ora sono qui"
Ternana Women, doppia tegola: stagione finita per Pellegrino Cimò ed Eržen Ternana Women, doppia tegola: stagione finita per Pellegrino Cimò ed Eržen
Juve, Braghin: "Il calcio femminile non può vivere di solo mecenatismo. Serve sostenibilità"... Juve, Braghin: "Il calcio femminile non può vivere di solo mecenatismo. Serve sostenibilità"
Inter, Magull proseguirà in nerazzurro: la tedesca ha firmato fino al 2028. Il comunicato... UfficialeInter, Magull proseguirà in nerazzurro: la tedesca ha firmato fino al 2028. Il comunicato
L'Italia pareggia in Danimarca, Gama: "Risultato che non premia la prestazione azzurra"... L'Italia pareggia in Danimarca, Gama: "Risultato che non premia la prestazione azzurra"
Qualificazioni Mondiali Femminili: manita della Spagna, successi per Svezia e Norvegia... Qualificazioni Mondiali Femminili: manita della Spagna, successi per Svezia e Norvegia
Italia Femminile, Giuliani: "Ci mancano i tre punti. A giugno ci attendono due finali"... Italia Femminile, Giuliani: "Ci mancano i tre punti. A giugno ci attendono due finali"
Italia Femminile, Soncin: "In campo c'eravamo solo noi. Rammaricato per lo 0-0" Italia Femminile, Soncin: "In campo c'eravamo solo noi. Rammaricato per lo 0-0"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris 9 milioni per Nico Paz, 25 per Dumfries e Lobotka, 54 per Bremer. Otto clausole che condizioneranno l'estate della Serie A: solo una è totalmente fuori mercato
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter-Como, le probabili formazioni: chance per Bonny, Fabregas verso la difesa a tre
Immagine top news n.1 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.2 Classifiche a confronto: +7 Inter, -5 Napoli! Balzo della Juve, il Bologna è crollato
Immagine top news n.3 Milan, i soldi della Champions per l'assalto al bomber. C'è anche l'idea Sorloth
Immagine top news n.4 Stato di forma: in vetta c'è la Juventus! Sorpresa Fiorentina: è seconda con l'Inter
Immagine top news n.5 Napoli, tutti i nomi per l'eventuale post-Conte: tra le idee anche Sarri e Mancini
Immagine top news n.6 Serie A, il quadro completo dopo la 33ª giornata e il prossimo turno. Big match a San Siro
Immagine top news n.7 Malagò vede la Serie A: "Scioglierò le riserve dopo altri incontri". Il siparietto su Lotito e i prossimi step
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il rebus in panchina, i big richiesti: per il Sassuolo è già partito il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Fuga per la Champions e per la Juventus è già iniziata la programmazione
Immagine news podcast n.4 Perché De Rossi non è più Capitan Futuro ma un tecnico da un grande domani
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: “Roma, sto dalla parte di Gasperini. Pugnalato alle spalle da Ranieri”
Immagine news Serie C n.2 Petrone: "Arezzo e Ascoli? Meriterebbero entramber di salire in Serie B"
Immagine news Serie A n.3 Corsa Champions chiusa in Serie A? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, per David niente cessione? A Spalletti non dispiacerebbe valutarlo in ritiro
Immagine news Serie A n.2 Cafu sulla lite Gasperini-Ranieri: "Dovevano tranquillizzare Roma, guardate che roba"
Immagine news Serie A n.3 Il Bologna trattiene il fiato per Bernardeschi: primi test poco confortanti, oggi la risonanza
Immagine news Serie A n.4 Juventus, per Koopmeiners si torna a parlare di addio: l'agente alla Continassa per definirne il futuro
Immagine news Serie A n.5 Tchatchoua retrocesso col Wolverhampton. In estate può diventare un'occasione per la Serie A
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, è corsa a tre per Ederson: la richiesta è fra i 45 e i 50 milioni di euro
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pillon sulla Serie B: "Venezia e Monza favorite per la A. Il Pescara può salvarsi"
Immagine news Serie B n.2 Aiello: "Non voglio vivacchiare, ma andare in A con l'Avellino. Ballardini? Sensazioni positive"
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Klinsmann in Germania per i consulti: operazione o no? Lo stop sarà di almeno 6 mesi
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Lombardo pensa a una rivoluzione: due i possibili esclusi eccellenti
Immagine news Serie B n.5 Spezia, corsa salvezza senza tifosi: vietata la trasferta a Catanzaro. E forse anche a Pescara
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Dagasso premiato a Coverciano: "Riconoscimento che mi riempie d'orgoglio"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, sfuma la trattativa con Rufini. Il club, per ora, resta in mano a Iervolino
Immagine news Serie C n.2 Trapani, retrocessione sul campo ma ultima speranza al CONI: oggi l’udienza decisiva
Immagine news Serie C n.3 Foggia, esonerato Pazienza: media punti a 0.50. La peggiore della sua carriera
Immagine news Serie C n.4 Foggia, invasione al 'Veneziani'. Eposcopo: "Profondamente turbati dall'accaduto"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Giudice Sportivo. Inibiti 4 dirigenti. Squalificati anche tre allenatori. Tutti i nomi
Immagine news Serie C n.6 Foggia, stangata dal Giudice Sportivo! Quattro gare casalinghe a porte chiuse
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus-Bologna
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Schroffenegger: "Dopo il collasso polmonare ho temuto di dover smettere. Ma ora sono qui"
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana Women, doppia tegola: stagione finita per Pellegrino Cimò ed Eržen
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve, Braghin: "Il calcio femminile non può vivere di solo mecenatismo. Serve sostenibilità"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter, Magull proseguirà in nerazzurro: la tedesca ha firmato fino al 2028. Il comunicato
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia pareggia in Danimarca, Gama: "Risultato che non premia la prestazione azzurra"
Immagine news Calcio femminile n.6 Qualificazioni Mondiali Femminili: manita della Spagna, successi per Svezia e Norvegia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?