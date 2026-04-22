Ternana, Schroffenegger: "Fiorentina costruita per vincere. La salvezza dipende solo da noi"

"La Fiorentina è una squadra forte che è stata costruita per giocarsi i vari titoli. Loro partono sicuramente favoriti, ma da quando sono arrivata a Terni ho già visto delle nostre grandi gare disputate in casa nostra". La portiera della Ternana Women Katja Schroffenegger parla così della sfida in programma nel prossimo turno di campionato che la vedrà opposta a una squadra dove ha militato dal 2020 al 2024 collezionando 70 presenze.

Si tratta della prima tappa della corsa salvezza che vede la Ternana (13 punti) in lotta con Parma (15 punti), Sassuolo (13) e Genoa (9): “Mancano un paio di punti per raggiungerla. Ci aspettano 4 gare contro avversari forti, ma dipende tutto da noi. - prosegue il classe ‘91 – Il fattore casalingo? Il pubblico per noi è fondamentale, come lo è anche il 'fattore campo'. Ci piace giocare a Narni e con le tribune piene c’è una spinta in più verso la salvezza".

Infine un pensiero alle due colleghe che si sono infortunate e salteranno le ultime quattro gare di campionato: “Abbiamo lavorato tanto e bene durante la sosta. Ci dispiace per le assenze di Pellegrino Cimò e Erzen, alle quali auguro una pronta guarigione, ma le ragazze che scenderanno in campo domenica daranno tutto anche per loro".