Ternana, Schroffenegger firma fino a fine stagione: "Crederci sempre, mai mollare"

La Ternana Women accoglie con grande entusiasmo Katja Schroffenegger, nuovo portiere rossoverde prelevato dal Como Women. Arriva a Terni a titolo definitivo con contratto semestrale.

Nata a Bolzano il 28 aprile 1991, Schroffenegger porta a Terni esperienza, personalità e una carriera di alto profilo, costruito in oltre 232 presenze ufficiali tra campionati nazionali e competizioni internazionali. Cresciuta calcisticamente in Alto Adige, ha sviluppato la propria carriera tra Italia e Germania, vestendo maglie prestigiose come Jena, Bayern Monaco, Bayer Leverkusen (dove ha vinto il titolo nella stagione 2014-2015), Südtirol, Inter, Florentia San Gimignano, Fiorentina – con cui ha disputato anche la Women’s Champions League – fino all’ultima stagione in Serie A con il Como.

Schroffenegger vanta anche un percorso significativo in Nazionale, dalle selezioni giovanili fino alla Nazionale maggiore, confermandosi portiere di valore a livello internazionale.

Queste le prime parole di Katja Schroffenegger: "Vengo da un paesino che sta in mezzo alle Dolomiti, sono partita da ragazzina con un bagaglio pieno di sogni e dopo tante avventure in Italia e all'estero con maglie gloriose e anche con squadre più piccole mi trovo ora qui a Terni e non vedo l'ora di iniziare questa grande sfida. Io ci credo ancora nei miei sogni e soprattutto nella voglia che vedo negli occhi di queste ragazze nel raggiungere il nostro obiettivo: crederci sempre, mai mollare".

Un innesto di grande spessore umano e tecnico, che rafforza il gruppo e alza ulteriormente il livello della rosa.