Serie A fem. Milan al Santa Lucia, la Juve spera nella fuga. Napoli-Pink, vietato sbagliare

Inizia questo fine settimana il girone di ritorno della Serie A femminile. E subito sono in programma scontri diretti importanti per capire cosa attenderci dai prossimi mesi. In coda per esempio si affrontano le ultime due della classe con la Pink Bari che non vince proprio dalla gara d'andata e il Napoli che invece è ancora alla caccia del primo successo stagionale. Una sfida già da dentro o fuori con il pari che non serve a nessuna delle due contendenti. Si affrontano due delle squadre che si sono mosse maggiormente, vista anche la difficile situazione in classifica, nonché le uniche due rappresentanti del Sud in massima serie. Sempre sabato scenderà in campo anche il San Marino Academy, terzultima in classifica, che ospiterà in casa l'Empoli rivelazione della stagione che all'andata inflisse alle Titane un 10-0 che è entrato nella storia del campionato. Le cose da allora sono cambiate e non sarà così agevole per le toscane tornare dalla trasferta con i tre punti in tasca, anche perché le sammarinesi, che scenderanno in campo conoscendo il risultato di Napoli-Pink, potrebbero avere uno stimolo in più per fare risultato.

A chiudere il sabato la sfida fra il Sassuolo e la Roma: le neroverdi di Piovani sono la grande sorpresa del campionato, hanno chiuso al terzo posto il girone d'andata davanti a tante squadre più quotate e vogliono continuare a stupire e crescere; le giallorosse invece hanno deluso finora, non sono riuscite a trovare la continuità necessaria per inserirsi fra le prime, ma hanno una Elena Linari in più per iniziare un nuovo percorso. E vogliono gettare già solide basi in questo girone di ritorno.

Domenica invece scenderanno in campo molte big a partire da Inter e Fiorentina che si sfideranno a Milano. Le nerazzurre, sconfitte pesantemente all'andata, hanno voglia di rivincita nei confronti delle viola e vogliono interrompere la striscia di due sconfitte di fila. Le viola però non hanno intenzione di rendere la vita facile a nessuna e vogliono dimostrare di poter assorbire anche un'altra perdita importante come quella di Tatiana Bonetti, trasferitasi all'Atletico Madrid in settimana. Sarà poi la volta della sfida a distanza fra Milan e Juventus. Le rossonere vanno a far visita a quella Florentia che lo scorso anno le castigò al Santa Lucia facendo perdere alla squadra di Ganz il treno Champions League. Quest'anno una sconfitta potrebbe essere ancora più pesante e permettere alla Juventus, impegnata in casa contro un Hellas Verona che finora ha sempre sofferto con le grandi, di andare in fuga verso l'ennesimo Scudetto.

Sabato 23 gennaio

Napoli-Pink Bari 12:30 (TIMVISION)

Roma-Sassuolo 12:30 (TIMVISION e SKY SPORT)

San Marino Academy-Empoli 14:30 (TIMVISION)

Domenica 24 gennaio

Inter-Fiorentina 12:30 (TIMVISION e SKY SPORT)

Florentia San Gimignano-Milan 14:30 (TIMVISION)

Juventus-Hellas Verona 14:30 (TIMVISION)

Classifica: Juventus 33, Milan 30, Sassuolo 25, Empoli 17, Fiorentina 17, Florentia SG 16, Roma 16, Inter 14, Hellas Verona 10, San Marino Academy 8, Pink Bari 3, Napoli 1

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 12, Sabatino (Fiorentina) 9, Giacinti (Milan) 8, Dubcova (Sassuolo) 8, Pirone (Sassuolo) 7, Serturini (Roma) 7, Polli (Empoli) 6, Lazaro (Roma) 6, Bugeja (Sassuolo) 6, Barbieri (San Marino Academu) 6, Dowie (Milan) 6