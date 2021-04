Serie A femminile, l'Empoli gioca a tennis con la Florentia: finisce 6-2 per le azzurre

Un Empoli travolgente batte con un punteggio tennistico una Florentia San Gimignano che non riesce a uscire dal momento no. Le azzurre di Spugna indirizzano la gara già nel primo tempo con le reti delle giovani Caloia al 4° e Domping al 25°. Nella ripresa le neroverdi accorciano con la prima delle due reti di Sofia Cantore, ma l'Empoli rimette subito in chiaro le cose con la seconda marcature di Domping e la rete di Glionna. Nel finale arrivano altre due reti per le azzurre con Miotto e Acuti che chiudono i conti.

Serie A femminile, 18^ giornata

Sabato 17/04

Pink Bari-Inter 1-2 (44° Novellino; 59° Simonetti, 71° Moller)

Fiorentina-Roma 1-2 (21° Baldi; 66° rig. Giugliano, 69° Serturini)

Empoli-Florentia San Gimignano 6-2 (4° Caloia, 25°, 56° Domping, 62° Glionna, 76° Miotto, 89° Acuti; 52°, 66° Cantore)

Domenica 18/04

Sassuolo-Juventus 12:30 (TIMVISION E SKY)

Milan-Napoli 12:30 (TIMVISION)

San Marino Academy-Hellas Verona 15:00 (TIMVISION)