Ufficiale Si ritira la leggenda Alex Morgan: 2 Mondiali e un'Olimpiade con la maglia degli USA

“Ci è voluto del tempo per prendere questa decisione, ma ora ho fatto chiarezza e sono così felice di potervela finalmente dire. All’inizio del 2024 sentivo nel mio cuore e nella mia anima che questa sarebbe stata la mia ultima stagione da calciatrice”. Con queste parole l’attaccante degli Stati Uniti e del San Diego Wave Alex Morgan ha annunciato sui social l’addio al calcio giocato: “Sono incredibilmente onorata di aver indossato la maglia della nazionale per più di 15 anni, ho imparato così tanto su me stessa in questo periodo ed è merito delle mie compagne e dei nostri tifosi. Sono cresciuta con questa squadra che era molto più di una squadra di calcio, dove amicizia, rispetto e supporto non sono mai mancati. - continua ancora la classe ‘89 – Abbiamo dato una spinta incessante per l’investimento globale negli sport femminile e sono immensamente orgogliosa di dove sta andando questa squadra”.

La sua ultima volta in campo sarà domenica quando la sua squadra, con cui ha segnato 22 reti in 45 presenze, ospiterà il North Carolina Courage in quella che si prospetta una serata memorabile per gli amanti del calcio femminile.

Morgan lascia dopo una carriera incredibile che l’ha vista vincere due volte la Coppa del Mondo (2015 e 2019) e l’Olimpiade nel 2012 conquistando poi anche un bronzo nel 2020, con la nazionale USA dove vanta 224 presenze e 123 reti dal 2010 a oggi. A livello di club invece ha vestito le maglie di West Coast FC, California Storm, Pali Blues, Western New York Flash, Seattle Sounders, Portland Thorns, Orlando Pride e appunto San Diego Wave negli USA oltre a quelle di Lione, con cui ha conquistato il triplete nel 2016-17, e Tottenham in Europa segnando in totale 94 reti in 212 presenze nei vari tornei disputati.