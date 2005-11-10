Ufficiale Folgore Caratese, colpo d'esperienza in mezzo al campo: arriva Ndoj

Il centrocampista classe '96 aveva salutato l'Ascoli dopo la conquista della promozione in Serie B lo scorso anno. Ha firmato un biennale

Colpo in mezzo al campo per la neopromossa Folgore Caratese che ha annunciato il tesseramento di quel Ndoj che ieri aveva salutato l'Ascoli risolvendo il contratto dopo aver conquistato la promozione in Serie B.

Il comunicato della Folgore Caratese

La Folgore Caratese annuncia l’acquisto a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2028, di Emanuele Ndoj.

Centrocampista classe 1996, è cresciuto nei settori giovanili di Padova e Roma, prima di affermarsi tra i professionisti con la maglia del Brescia. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Cosenza, Catania, Latina e Ascoli.

In carriera vanta oltre 150 presenze tra Serie A e Serie B, e numerose apparizioni in Serie C, impreziosite complessivamente da 14 gol e 13 assist tra i professionisti.