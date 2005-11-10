Ufficiale Palermo, c'è l'addio di Lund a titolo definitivo: giocherà nel Birmingham City

Rientrato dal prestito al Colonia il danese si trasferisce in Inghilterra dove si confronterà con la Championship, la seconda divisione del paese. A Palermo 72 presenze e tre reti in due stagioni

Rientrato dal prestito al Colonia in Germania, dove ha disputato 33 gare, per il terzino sinistro Lund c’è un nuovo addio al Palermo e questa volta a titolo definitivo. Il classe 2002, che coi rosanero ha collezionato 72 presenze con tre reti, vola infatti in Inghilterra per vestire la maglia del Birmingham.

La nota del Palermo su Lund

“Il Palermo FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo Kristoffer Lund al Birmingham City FC. A Kristoffer i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

La nota del Birmingham su Lund

“Il Birmingham City è lieto di annunciare l'ingaggio di Kristoffer Lund dal Palermo per una cifra non rivelata, in attesa dell'approvazione del club. Il difensore ventiquattrense ha firmato un contratto quadriennale e indosserà la maglia numero 25.

Terzino sinistro noto per la sua velocità, l'atletismo e la forza nei contrasti difensivi, Lund rafforza ulteriormente le opzioni difensive di Chris Davies in vista della stagione 2026-27. Lund è cresciuto nel settore giovanile del club danese FC Midtjylland prima di fare il suo debutto in prima squadra nel 2021. Dopo le esperienze con l'Esbjerg e la squadra svedese del BK Häcken, si è unito al Palermo nell'estate del 2023, collezionando 72 presenze con il club di Serie B.

Il difensore ha trascorso la stagione 2025-26 in prestito al 1. FC Köln, squadra della Bundesliga, dove ha collezionato 33 presenze, maturando una preziosa esperienza in uno dei principali campionati europei. Nato in Danimarca, Lund ha rappresentato il paese in tutte le categorie giovanili, dall'Under-17 all'Under-21, prima di scegliere di giocare a livello internazionale con gli Stati Uniti. Da allora ha collezionato sette presenze con la nazionale maggiore. Alto 1,83 m, Lund arriva a B9 forte dell'esperienza maturata in Danimarca, Svezia, Italia e Germania, apportando ulteriore qualità e competizione alla prima squadra in vista della nuova stagione”.

Le parole dell’allenatore Chris Davies

"Kristoffer è un giocatore che abbiamo individuato per la sua atleticità e velocità, e crediamo che queste qualità lo rendano davvero adatto al Championship. È forte in difesa, tenace nei contrasti e possiede le doti fisiche per competere costantemente a questo livello. - ha dichiarato l'allenatore dei Blues, Chris Davies - Allo stesso tempo, ha la capacità di contribuire in fase offensiva, quindi ci offrirà un'ulteriore opzione sia in fase difensiva che offensiva. La scorsa stagione era un titolare fisso in Bundesliga, il che è un'ulteriore dimostrazione del livello a cui è capace di giocare, nonostante abbia solo 24 anni. Non vediamo l'ora di dargli il benvenuto nel gruppo e di vederlo dimostrare le sue qualità con la maglia del Birmingham City."