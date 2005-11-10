Fiorentina, per Mastantuono il Real preferisce il prestito in Europa. C'è anche la Roma

Il Real Madrid apre alla cessione in prestito di Mastantuono, ma solo in Europa: la Fiorentina altri tre club italiani per l'esterno argentino classe 2007

Arrivano aggiornamenti di mercato sul fronte legato a Franco Mastantuono, fantasista argentino classe 2007 di proprietà Real Madrid. Stando a quanto riportato da Matteo Moretto attraverso il proprio profilo X, i Blancos preferirebbero non cedere il ragazzo al River Plate, club nel quale è cresciuto e che ha lasciato nell'estate del 2025, ma vorrebbero farlo crescere giocando in Europa.

I club italiani in corsa

In questo scenario, i club maggiormente interessati al giocatore sono al momento quelli italiani, tra cui Milan, Inter e Fiorentina. Ma non solo dato che sul talento sudamericano ci sarebbero stati anche i primi contatti con la Roma.