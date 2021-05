Stasera Roma-Milan assegna la Coppa Italia. Giacinti carica: "Lavorato tanto, godiamocela"

Valentina Giacinti, capitano del Milan Femminile, ha pubblicato un post su Instagram dedicato alla finale di Coppa Italia Femminile contro la Roma di questa sera. Questo il messaggio dell'attaccante: “È difficile spiegare quello che abbiamo dentro... Noi sappiamo quanto abbiamo lavorato per essere qui oggi. Per la maglia, per i nostri tifosi e per noi. Su tutti i palloni. Godiamoci questa finale”.