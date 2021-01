Supercoppa Italiana di Calcio femminile, le formazioni ufficiali di Juventus-Roma

Teatro della final four di Supercoppa Italiana di Calcio femminile, lo stadio "Comunale" di Chiavari che ospiterà questo particolare torneo.

Al via alle ore 12:00 la prima gara, che opporrà la Juventus di mister Guarino alla Roma di mister Bavagnoli: sfida secca per le due formazioni, che mette in palio la finale contro la vincente di Fiorentina-Milan (in programma quest'oggi alle 18:00)

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3): Bacic; Hyyrynen, Salvai, Sembrant, Boattin; Rosucci, Galli, Caruso; Bonansea, Girelli, Hurtig. Allenatrice: Guarino

ROMA (4-3-3): Ceasar; Erzen, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Andressa, Giugliano, Ciccotti; Thomas, Lazaro, Serturini. Allenatrice: Bavagnoli