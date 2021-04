tmw radio All. Ravenna Femminile: "Battiamo Tavagnacco poi a Roma per la gara della vita"

Alessandro Recenti, allenatore del Ravenna Femminile, squadra di Serie B, è intervenuto in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Tutto Calcio Femminile: "Ora incontriamo una squadra forte, e se facessimo risultato allora potremmo andare a Roma (in casa della Lazio, ndr) a pensare di fare la partita della vita. In futuro sarebbe interessante dare maggiore spazio alla Serie B perché si cominciano a vedere cose interessanti. Una delle motivazioni per cui sono venuto a Ravenna è aver parlato con le persone e aver conosciuto un presidente che ha voglia di fare un progetto importante. Sono in un ambiente tranquillo e sereno, che non dà pressione alle ragazze ma anzi apprezza il nostro lavoro. Siamo la squadra più giovane della Serie B e vogliamo prendere una partita alla volta: domani intanto avremo il Tavagnacco, che ha giocatrici di livello internazionale".

